В Свердловской области сотрудники полиции в рамках взаимодействия с волонтерским движением и духовенством провели для детей уроки добра

Накануне, на базе лицея № 6 г. Качканара Свердловской области прошло важное мероприятие, посвящённое теме защиты животных.
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