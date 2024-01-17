"Лыжня России" в Калуге пройдет с концертом

В 42-й раз в Калуге пройдет этап Всероссийской спортивной акции "Лыжня России". 10 февраля на территории конно-спортивной школы в Анненках состоится лыжная гонка, что ежегодно собирает не только профессиональных спортсменов, но и любителей всех возрастов.