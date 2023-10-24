Бывшая сотрудница Счетной палаты стала советником парламентской фракции ПДС

Бывшая сотрудница Счетной палаты Татьяна Возиян, обвинившая председателя учреждения Мариана Лупу в сексуальных домогательствах, является советником парламентской фракции Партии действия и солидарности (ПДС).
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