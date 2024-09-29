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Мода и Шоу-бизнес

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  • Evgenija Palette
    Боже мой, этот КРОКОДИЛ ГЕНА (Бондарчук) - туда же...Вскрылись "неудоб...
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Вскрылись "неудобные" факты о новой избраннице Фёдора Бондарчука, ради которой он бросает Паулину Андрееву

Вскрылись "неудобные" факты о новой избраннице Фёдора Бондарчука, ради которой он бросает Паулину Андрееву

Уже который день не утихают страсти вокруг Фёдора Бондарчука, который не только разорвал отношения с Паулиной Андреевой, но и уже нашёл новую избранницу в лице 29-летней актрисы Софьи Синициной.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
Как-то все это похер. Еще в чужом грязном белье не хватало копаться. Лишь бы гонорею не подцепил лысый дурак
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12 час.
Галина 123
Бондарчук - пошёл по рукам. По грязным...
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7 час.
Evgenija Palette
Боже мой, этот КРОКОДИЛ ГЕНА (Бондарчук) - туда же...
Ответить
2 час.

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