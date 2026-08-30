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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Ак Барса» не считает, что легионеры будут уезжать из КХЛ по сценарию Криштофа: «Здесь делается все для них и их семей. Наш город безопасный во всем»

Генеральный менеджер « Ак Барса » Марат Валиуллин не считает, что легионеры будут расторгать контракт с клубом в одностороннем порядке, пользуясь прецедентом Михала Криштофа.

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