ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙЧем дольше идёт SVO, тем выше необходимость системы к самоочищению. Вещь весьма очевидная и безотлагательная.
Аресты чиновников продолжаются. Коррупционеры пачками переезжают в тюрьмы
Комментарии
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Nikolay Stepanov
Разгоняйте Думу-Дуру, а потом сажайте бывших думцев. Там основной источник зла. Об олигархате и не говорю, тут уже революцию надо делать по принципу "Мир хижинам, война дворцам". А всё сказанное здесь - это полумеры, видимость одна.
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13 час.
Yvan
Разгон думы без изменения принципов её заполнения ничего не даст - вместо одних придут другие. Отменить партийные списки и выработать механизм отзыва депутатов, может быть что-то изменится.
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10 час.
ВК
Вад Кук
Нужно как при Сталине весь съезд в полном составе на Колыму
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10 час.
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