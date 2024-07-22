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Аресты чиновников продолжаются. Коррупционеры пачками переезжают в тюрьмы

Аресты чиновников продолжаются. Коррупционеры пачками переезжают в тюрьмы

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙЧем дольше идёт SVO, тем выше необходимость системы к самоочищению. Вещь весьма очевидная и безотлагательная.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Разгоняйте Думу-Дуру, а потом сажайте бывших думцев. Там основной источник зла. Об олигархате и не говорю, тут уже революцию надо делать по принципу &quot;Мир хижинам, война дворцам&quot;. А всё сказанное здесь - это полумеры, видимость одна.
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13 час.
Yvan
Разгон думы без изменения принципов её заполнения ничего не даст - вместо одних придут другие. Отменить партийные списки и выработать механизм отзыва депутатов, может быть что-то изменится.
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10 час.
ВК
Вад Кук
Нужно как при Сталине весь съезд в полном составе на Колыму
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10 час.

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