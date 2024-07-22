Аресты чиновников продолжаются. Коррупционеры пачками переезжают в тюрьмы

Nikolay Stepanov

Разгоняйте Думу-Дуру, а потом сажайте бывших думцев. Там основной источник зла. Об олигархате и не говорю, тут уже революцию надо делать по принципу "Мир хижинам, война дворцам". А всё сказанное здесь - это полумеры, видимость одна.