На СВО погиб знаменитый помощник Жириновского (ВИДЕО)

На СВО погиб знаменитый помощник Жириновского, известный по мему «Сафонов, оплатить!». О гибели Александра Сафонова в зоне СВО сообщил экс-депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- При попытке атако...
- ФСБ задержала пре...
- Мендель сообщила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым