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Русская весна

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На СВО погиб знаменитый помощник Жириновского (ВИДЕО)

На СВО погиб знаменитый помощник Жириновского (ВИДЕО)

На СВО погиб знаменитый помощник Жириновского, известный по мему «Сафонов, оплатить!». О гибели Александра Сафонова в зоне СВО сообщил экс-депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

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