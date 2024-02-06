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Сотрудник Госдепа Патель ответил грубостью на вопрос о теракте с Ил-76

Сотрудник Госдепа Патель ответил грубостью на вопрос о теракте с Ил-76

Заместитель официального представителя Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Ведант Патель ответил грубостью на вопрос журналиста, представляющего Sputnik, о том, насколько вероятно инициирование расследования теракта, который был совершен Киевом в отношении российского самолета Ил-76, на борту которого перевозились военнопленные Украины, с американской стороны.

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