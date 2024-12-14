«Армия татар и монголов». В Сирию возвращаются призраки далёкого прошлого

После мгновенного коллапса Сирийской Арабской Республики, управлявшейся династией Асадов, страна, скроенная в XX веке из множества этнических, кланово-территориальных и религиозных «лоскутков», начала как будто проваливаться в прошлое.
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