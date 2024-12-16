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В России оценили экспортные погрузки угля

В январе-ноябре 2024 года погрузка российского угля в экспортном сообщении упала в северо-западном направлении на 14,2 процента, в южном — сразу на 52,8 процента, а в дальневосточном показатель вырос только на 4,4 процента.

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