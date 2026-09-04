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Татар-информ

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Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с представителем Катара

Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с представителем Катара

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы сотрудничества в разных областях, включая и обеспечение безопасности вместе с защитой населения, с заместителем председателя Высшего совета по гражданской обороне Катара Мухаммедом аль-Сулайти.

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