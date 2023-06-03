Бульбоака вздохнула с облегчением после саммита

Жизнь в Бульбоаке нормализовалась, и большое международное событие вызвало много обсуждений. Если 1 июня в селе люди могли выходить только по определенным маршрутам и на каждом шагу натыкались на полицейских, то сегодня атмосфера в селе разрядилась.