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Бульбоака вздохнула с облегчением после саммита

Жизнь в Бульбоаке нормализовалась, и большое международное событие вызвало много обсуждений. Если 1 июня в селе люди могли выходить только по определенным маршрутам и на каждом шагу натыкались на полицейских, то сегодня атмосфера в селе разрядилась.

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