Антипасха (Фомино воскресенье) в 2024 году: история и традиции праздника Ольга ВайленкоАнтипасха, или Фомино воскресенье, представляет собой особый день в христианской традиции, связанный с воспоминанием о Воскресении Христовом.
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