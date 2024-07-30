Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей Lada

С 14 августа АвтоВАЗ повысит цены на все модели, кроме Lada Vesta и Largus, сообщает Журнал Авто.ру. По информации сайта, самая доступная Granta подорожает на 15,5 тысячи рублей, универсал Granta Cross Quest — на 46,5 тысячи, а цена Lada Niva Travel увеличится на 41,5 тысячи рублей.