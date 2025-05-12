Англо-непальские войны: гуркхи выходят на сцену

А началось всё, как водится, с Англо-непальской войны. Собственно говоря, это было правилом: столкнувшись с проблемами со стороны покоряемого населения, «просвещённые мореплаватели» записывали оное в «воинственные расы».
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