Вместо гранита науки — матерный русский и удушающие приёмы: мигранты диктуют правила в школах. Как начался новый учебный год в России

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда Первая учебная неделя обнажила то, о чём годами предупреждали родители: мигранты не просто приходят в русские школы — они уже меняют их под себя.
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