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Рютте угрожает России «непубличной реакцией» НАТО на «гибридную ситуацию» в Лейпциге

Рютте угрожает России «непубличной реакцией» НАТО на «гибридную ситуацию» в Лейпциге

Североатлантический альянс всегда реагирует на гибридные вызовы, однако не все реакции публичны. Об этом генсек НАТО Марко Рютте заявил на пресс-конференции в Берлине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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