❗️Зубков готов помочь лебедям, которые пострадали от разлива мазута в Керченском проливе «Уже сегодня поступают сигналы о том, что поднялся ветер и часть мазута всё-таки прибывает к берегу Крыма.
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❗️Зубков готов помочь лебедям, которые пострадали от разлива мазута в Керченском проливе «Уже сегодня поступают сигналы о том, что поднялся ветер и часть мазута всё-таки прибывает к берегу Крыма.