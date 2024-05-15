МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Юные артисты Митина получили награды на международном фольклорном фестивале

Юные артисты студии «Грушица» из школы № 1538 стали лауреатами I степени на Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Дорога к солнцу» в составе ведущего творческого коллектива Москвы фольклорной студии «Грушица».

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