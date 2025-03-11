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В Киеве и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве и Харькове был ряд взрывов, власти объявили воздушную тревогу.«Общественное» в своем Telegram-канале сообщает о происходящем.

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