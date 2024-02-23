Продюсер Кинн высказался о будущем "голого" Киркорова: "Очень горько"

Виктор Кинн констатировал, что карьера артиста зависит лишь от его дальнейших действийВ декабре 2023 года Филипп Киркоров, став участником скандальной вечеринки Ивлеевой, заявил, что он "вошёл не в ту дверь".
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