«Единый механизм распался»: как санкции работают против покинувших страну сторонников Навального

Объявленные США и Евросоюзом санкции негативно отразились на российской оппозиции. После блокировки отечественных карт за рубежом эмигрировавшие сторонники Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального не могут принимать на них пожертвования из РФ.