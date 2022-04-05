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«Единый механизм распался»: как санкции работают против покинувших страну сторонников Навального

«Единый механизм распался»: как санкции работают против покинувших страну сторонников Навального

Объявленные США и Евросоюзом санкции негативно отразились на российской оппозиции. После блокировки отечественных карт за рубежом эмигрировавшие сторонники Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального не могут принимать на них пожертвования из РФ.

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