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Мировое обозрение

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Европа вывозит золото из США

Европа вывозит золото из США

Европейские центральные банки начали массово пересматривать географию хранения своих золотых резервов, сокращая долю металла, который находится в американской юрисдикции.

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