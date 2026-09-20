Юные хоккеисты из Новосибирска отравились в поезде по пути в Иркутск

Дети-хоккеисты из команд «Авангард» и «Кристалл» из Новосибирска отравились в поезде по пути в Иркутск.
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