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Царьград

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Хинштейн критикует Суджанский район за задержку жилищных сертификатов

Хинштейн критикует Суджанский район за задержку жилищных сертификатов

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал главу Суджанского района Юрия Дмитрюкова за задержку в выдаче жилищных сертификатов, что привело к социальному напряжению.

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