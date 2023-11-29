Экс-участник группы "Король и шут" высказался о коммерциализации Горшка

По мнению музыканта, Михаилу Горшеневу вряд ли бы понравились носки и трусы с его изображением.Гитарист Яков Цвиркунов, при участии которого группа "Король и Шут" записала все свои номерные альбомы, высказал своё мнение о коммерциализации образа покойного солиста Михаила Горшенева по прозвищу Горшок.