Оружейный склад на тысячу боеприпасов обнаружили полицейские у жителя Новосибирска

«При проведении обыска по месту жительства мужчины обнаружили и изъяли более 1000 боеприпасов, 800 заготовок для изготовления боеприпасов, 1 револьвер, 3 пистолета кустарного производства, 1 нарезной карабин, оборудование для изготовления оружия и боеприпасов, запчасти для боевого оружия, заготовки стволов с нарезами и компьютер», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.