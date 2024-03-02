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Вечерний Новосибирск

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Оружейный склад на тысячу боеприпасов обнаружили полицейские у жителя Новосибирска

Оружейный склад на тысячу боеприпасов обнаружили полицейские у жителя Новосибирска

«При проведении обыска по месту жительства мужчины обнаружили и изъяли более 1000 боеприпасов, 800 заготовок для изготовления боеприпасов, 1 револьвер, 3 пистолета кустарного производства, 1 нарезной карабин, оборудование для изготовления оружия и боеприпасов, запчасти для боевого оружия, заготовки стволов с нарезами и компьютер», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

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