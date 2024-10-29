За растрату более 100 тысяч рублей осуждена экс-начальник отделения почтовой связи Судом осуждена жительница района по ч.
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За растрату более 100 тысяч рублей осуждена экс-начальник отделения почтовой связи Судом осуждена жительница района по ч.