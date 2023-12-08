Bloomberg: республиканцы резолюцией сделали первый шаг к импичменту Байдена

Республиканцы в палате представителей США сделали первый шаг к импичменту президента США Джо Байдена, республиканцы призывают определить, "существуют ли достаточные основания" для импичмента 81-летнему президенту США.
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