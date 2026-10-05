Как Сталин и Иван Грозный победили коррупцию

Полностью победить коррупцию не удалось никому, но двум лидерам все же удалось локализовать это явление – это Иван IV и Иосиф Сталин Борьба с коррупцией – одна из самых раскрученных и модных тем современности.
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В "Грозных временах" нестыковка: либо был оклад по указу, либо люди обязаны кормить чиновника(бесконтрольно - бред!), а и то и другое - бред!
Автор путает понятие взятки и оплаты труда по принципу «платные госуслуги». В доевней Руси население по закону содержало госчиновиков
Пока есть чиновник, взятки будут брать
Так "победили коррупцию" или "удалось локализовать это явление"? "Подношения" для решения вопросов - это взяточнитество, а как его искоренить? И вот при Сталине (автор пишет) - "эффективное средство контроля – доносы".
Так в Сингапуре победили взяточников на государственной службе - оправдался донос на него подчинённого, так за это вознаграждали.
У "крупного" руководителя в СССР были (как минимум) 2 заместителя, сличали их "доклодные записки" и принимали решение как поступить.
Конечно же следует вернуть конфискацию, в том числе у близких родственников.
Ну вот! Сами научили "кормлению от дел", а теперь отучить не можем. По инерции кормятся даже при наличии солидного государева содержания.
16й - 18й - 20й века, а "Комедия" Данте Алигьери с "алчность и ложь" - середина 13го +... и ничего не меняется принципиально! а чО так? - а бабло! внутри дихотомии материального и духовного доминирование материального всегда! ведёт к банальному воровству, сегодня, к слову, спрятанному за "либеральной демократией" от глобального частного бабла. исключительный инструмент для оболванивания пипла! обёртка красивая/блестящая, а внутри одно говно!
Опять много слов, тонны исписанной бумаги, а где дела? Вместо исторических экскурсов пора предлагать и делать что-то конкретное и не откладывая на потом.
После смерти Петра у Меншикова нашли больше денег, чем было в казне всей России... Причём бОльшую их часть Александр Данилович хранил в европейских банках... 300 лет назад было, а как сегодня...