В "Госуслуги" хотят добавить функции соцсетей

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Правительство РФ рассматривает стратегию развития портала "Госуслуги" до 2035 года, которая предполагает трансформацию сервиса в универсальную цифровую платформу для общения и повседневных нужд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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