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В "Госуслуги" хотят добавить функции соцсетей

В "Госуслуги" хотят добавить функции соцсетей

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Правительство РФ рассматривает стратегию развития портала "Госуслуги" до 2035 года, которая предполагает трансформацию сервиса в универсальную цифровую платформу для общения и повседневных нужд.

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