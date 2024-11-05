ЮНЕСКО внесет японское сакэварение в список нематериального наследия

Включить традиционные знания и навыки Японии по изготовлению сакэ и крепких спиртных напитков «сётю» в список нематериального культурного наследия рекомендовала консультативная группа ЮНЕСКО, сообщает 5 ноября деловое агентство Kyodo News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии