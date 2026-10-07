В Туапсе появился аттракцион «Чайная церемония» у моря

В Туапсе на морской набережной смонтировали новый аттракцион «Чайная церемония», поддержку проекту оказал Туапсинский балкерный терминал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Трассу М-10 откры...
- Как чиновники вор...
- Ольга Шукшина соо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым