Российские силовики возбудили 11 уголовных дел против сотрудников СБУ в Харьковской области

Сотрудниками УВД ВГА Харьковской области возбуждены уголовные дела в отношении 11 сотрудников СБУ. В рамках проекта по выдаче материального вознаграждения за предоставление информации о действующих сотрудниках спецслужб Украины, Управление внутренних дел опубликовало список данных сотрудников СБУ по Харьковской области, полученных в рамках проекта вознаграждения.