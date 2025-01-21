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Мировое обозрение

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Российские силовики возбудили 11 уголовных дел против сотрудников СБУ в Харьковской области

Российские силовики возбудили 11 уголовных дел против сотрудников СБУ в Харьковской области

Сотрудниками УВД ВГА Харьковской области возбуждены уголовные дела в отношении 11 сотрудников СБУ. В рамках проекта по выдаче материального вознаграждения за предоставление информации о действующих сотрудниках спецслужб Украины, Управление внутренних дел опубликовало список данных сотрудников СБУ по Харьковской области, полученных в рамках проекта вознаграждения.

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