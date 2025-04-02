Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 961 подписчик

Лидер французской партии Филлипо назвал главу дипломатии ЕС Каллас "ничтожеством"

Лидер французской партии Филлипо назвал главу дипломатии ЕС Каллас "ничтожеством"

Главу европейской дипломатии Каллас раскритиковали за двойные стандарты в публичных заявлениях. Французский политик заявил о своей позиции в социальных сетях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх