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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Филадельфия» официально подписала Леброна Джеймса и отчислила Дэйлена Терри

Согласно публичному журналу сделок НБА , « Филадельфия » официально подписала форварда Леброна Джеймса (41 год, 206 см) после того, как отчислила защитника Дэйлена Терри (24 года, 198 см).

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