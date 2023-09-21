Единый день безопасностиМинистерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Республики Беларусь 21 сентября 2023 года проведет Единый день безопасности, в задачи которого входит профилактика чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, обучение поведению в условиях пожаров .
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