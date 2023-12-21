Электрошок: в чем риски покупки подержаннного электромобиля

Приобретение подержанного автомобиля может представлять как выгоду, так и риск. Это особенно верно для электромобилей, которые, несмотря на свою относительную новизну на рынке подержанных машин, привлекают внимание из-за своих технических особенностей.
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