Автокредиты на три года уходят в прошлое: как покупают машины сейчас

Сроки автокредитов в российских банках увеличиваются, пишет «Коммерсант». Тенденция к увеличению срока связана с подорожанием автомобилей, ростом процентных ставок и ужесточением требований банков к долговой нагрузке заемщиков.
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