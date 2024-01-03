МИД Ирана: расширение БРИКС увеличит роль блока в энергетике и технологиях

Включение в состав БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) новых стран-участниц повысит роль организации сразу в нескольких ключевых для всего мира сферах: энергетике, развитии новых технологий, аэрокосмической сфере и расширении торговых путей.