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Началось. Турция перешла к активным действия против Армении. Коротко о важном

Началось. Турция перешла к активным действия против Армении. Коротко о важном

Что и требовалось доказать, стоило Армении лишиться поддержки России, как сразу же Азербайджан и Турция перешли к активным действиям.

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Комментарии
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Лариса Галахова
Армяне сами двумя руками голосовали за Пашиняна. Что ж они теперь хотят от Москвы?
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22 час.
В
Владимир
Правивильно!!! Еб---ть этих ар, как помойных собак. Уж очень эти щенки оборзели! Когда турки, этих идиотов, в очередной раз вырежут, они вспомнят об России. Но как бы это не стало поздно!!!
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20 час.
И
Иван
Автор (?) балдеет от &quot;more likely&quot;, что = &quot;С добрым утром тётя Хая, вам посылка из Шанхая&quot;,- вот: &quot;Очевидно, что все это происходит с молчаливого согласия Москвы&quot;, &quot;Не вызывает сомнения&quot;. Опаньки. А что Москва должна или может делать? Петь &quot;Ой, Севан, Севан...&quot;? Что конкретно? Приблизить один из последних авианосцев модели &quot;Форд&quot;, на колёсах, как когда-то употребляли, у порогов известной реки, к знаменитой горе? И тут же пишет: &quot;Пашинян все сделал для того, чтобы потерять доверие и защиту России&quot;. Так причём, тогда это &quot;молчаливое согласие&quot; и наводить тень на плетень?                                            Иван Ше.
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18 час.

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