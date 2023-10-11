Началось. Турция перешла к активным действия против Армении. Коротко о важном

Правивильно!!! Еб---ть этих ар, как помойных собак. Уж очень эти щенки оборзели! Когда турки, этих идиотов, в очередной раз вырежут, они вспомнят об России. Но как бы это не стало поздно!!!

И

Иван

Автор (?) балдеет от "more likely", что = "С добрым утром тётя Хая, вам посылка из Шанхая",- вот: "Очевидно, что все это происходит с молчаливого согласия Москвы", "Не вызывает сомнения". Опаньки. А что Москва должна или может делать? Петь "Ой, Севан, Севан..."? Что конкретно? Приблизить один из последних авианосцев модели "Форд", на колёсах, как когда-то употребляли, у порогов известной реки, к знаменитой горе? И тут же пишет: "Пашинян все сделал для того, чтобы потерять доверие и защиту России". Так причём, тогда это "молчаливое согласие" и наводить тень на плетень? Иван Ше.