В Воронежской области полицейские задержали подозреваемого в совершении серии угонов и краж автомобилей

В рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСО УР УМВД России по городу Воронежу во взаимодействии с коллегами из городских и районных отделов полиции установлен и задержан подозреваемый в совершении серии угонов и краж транспортных средств на территории города Воронежа и районов Воронежской области.