В Воронежской области полицейские задержали подозреваемого в совершении серии угонов и краж автомобилей

В рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОСО УР УМВД России по городу Воронежу во взаимодействии с коллегами из городских и районных отделов полиции установлен и задержан подозреваемый в совершении серии угонов и краж транспортных средств на территории города Воронежа и районов Воронежской области.
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