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Глава Минпромторга РФ похвалил алтайскую промышленность и пообещал помочь вагонному заводу

Глава Минпромторга РФ похвалил алтайскую промышленность и пообещал помочь вагонному заводу

Предприятия края показали в первой половине 2026 года хороший рост, отметил Антон Алиханов в ходе поездки на Алтай Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов высоко оценил результаты работы предприятий Алтайского края за первое полугодие 2026-го.

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