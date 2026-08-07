Глава Минпромторга РФ похвалил алтайскую промышленность и пообещал помочь вагонному заводу

Предприятия края показали в первой половине 2026 года хороший рост, отметил Антон Алиханов в ходе поездки на Алтай Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов высоко оценил результаты работы предприятий Алтайского края за первое полугодие 2026-го.