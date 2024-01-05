Журналист Bloomberg Деннинг назвал претензии США в Арктике захватом территории

Специалист в сфере политологии Лиам Деннинг поделился информацией о том, что попытки Соединённых Штатов Америки достичь очередных территориальных приобретений на арктической территории представляют собой «захват».
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