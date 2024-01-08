В возрасте 89 лет умер создатель языка программирования Pascal, швейцарский ученый Никлаус Вирт. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Ассоциацию вычислительной техники, Вирт был лауреатом самой престижной награды в области информатики –премии Тьюринга.
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