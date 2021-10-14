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В Воронеже обнаружилась нехватка лекарств для больных коронавирусом

В Воронеже обнаружилась нехватка лекарств для больных коронавирусом

Воронежцы жалуются на нехватку бесплатных лекарств для больных COVID-19. Об этом 14 октября сообщило сетевое издание «Горком36».

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