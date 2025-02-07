Мать с дочерью самостоятельно построили дом, чтобы навсегда забыть об аренде

Современный рынок недвижимости не оставляет выбора для большинства жителей нашей планеты. Чтобы избежать вечной задолженности перед банками, и не зависеть от постоянного роста арендной платы, многие пересмотрели свои жизненные приоритеты и значительно уменьшили как свои траты на покупку ненужных вещей, так и жилплощадь.
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