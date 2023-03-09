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У Кевина Дюрэнта растяжение связок, он использовал защитный ботинок после игры

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт пропустил домашний матч с «Оклахомой» в среду. Примерно за час до начала игры Дюрэнт поскользнулся и подвернул левый голеностоп во время разминки.

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