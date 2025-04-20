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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Cyberpunk 2077 – первая подтвержденная игра, использующая DLSS на Nintendo Switch 2

Cyberpunk 2077 – первая подтвержденная игра, использующая DLSS на Nintendo Switch 2

Cyberpunk 2077 – первая подтвержденная игра, использующая DLSS на Nintendo Switch 2В Cyberpunk 2077 подтверждено использование NVIDIA DLSS на Nintendo Switch 2, несмотря на то, что в доступных на данный момент видеокадрах нет никаких признаков использования масштабирования.

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