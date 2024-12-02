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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ланкинен из «Ванкувера» – 1-й вратарь в истории НХЛ с победами в 10 гостевых матчах из 10 со старта сезона

Вратарь «Кэнакс» отразил 27 из 31 бросков в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (5:4 ОТ).  В 17 играх в текущем сезоне у него 12 побед при 90,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,65.

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